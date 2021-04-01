Hyundai опубликовала фотографии новой модели — первого в истории компании пикапа Santa Cruz. Спереди новинка практически в точности повторяет новый Tucson. Внешность пикапа выдержана в фирменном стиле Hyundai, получивший название Parametric Dynamics. Ее особенность — три боковые линии, соединяются в одной точке.

Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz

От Tucson модели досталась решетка радиатора с рисунком-сеткой с трапециевидных элементов, объединенная с дневными ходовыми огнями. В Santa Cruz несущий кузов и шасси, позаимствованное все у того же Tucson. Пикап будет выпускаться в четырехдверном варианте с двухрядной кабиной. Мировая премьера состоится 15 апреля 2021 года.Основным рынком сбыта для Hyundai Santa Cruz станет Северная Америка. Там модель, скорее всего, предложат с бензиновыми моторами объемом 2 и 2,5 литра, привод — передний с муфтой подключения задней оси. Ранее также упоминалось появление модификации с 3-литровым турбодизелем. Однако подтверждения этой информации пока нет. Не исключено, что для Santa Cruz готовят и гибридную версию, такую же как в Tucson.