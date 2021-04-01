Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщил, что кампания декларирования-2021 официально завершена и в течение нее поступило почти 800 000 деклараций.

Согласно сообщению Назка, глава ведомства Александр Новийков заявил, что за период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации. Из них — 720 509 ежегодных деклараций действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, прекратившие работать в органах власти в прошлом году.

Новиков отметил, что уже начато полную проверку 251 декларации чиновников, которая «осуществляется по четким порядком без всякой дискреции».

«Прежде проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной Рады. Подчеркну: в случае, если Назка завершило проверку декларации чиновника за 2019, в этом году его декларация, соблюдая очередь, не перевирятиметься.Також в списке те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца », — сказал Новиков.

Также глава Назка анонсировал запуск специального опроса для субъектов декларирования, который должен помочь специалистам агентства улучшить работу сервисов по отзывам участников опроса. Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал квартиру в Киеве, Mercedes и более 444 тыс. Зарплаты. Отметим, мэр столицы Кличко показал декларацию 2020 года. Также семья куратора «Большого строительства» за год обогатилась квартирой в Киеве и двумя земельными участками.