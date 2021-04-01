В Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы — 5160 человек, выписаны из больниц — 5065 человек, умерли — 421.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1691737 человек;

выздоровели — 1323083 лица;

летальных случаев — 33 246;

проведено ПЦР-тестов — 8179905.

