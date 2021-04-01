С 5 апреля в Киеве по спецпропускам работать все виды общественного транспорта, включая маршрутными такси. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет «Общественное». «КГГА несколько упростила систему выдачи пропусков на транспорт по сравнению с прошлым годом. В частности, их выдача будет децентрализованной. Руководители предприятий уже в понедельник выдадут пропуска своим сотрудникам », — рассказал чиновник. В первую очередь пропуска получат социальные и медицинские работники, сотрудники коммунальной сферы, полиции, ДСНС, а также представители сферы торговли. По словам Поворозника, городские власти Киева выдала более 400 000 пропусков во время прошлого карантина, и вполне готова обеспечить их выдачу этот раз. Кроме того, в КГГА ожидают, что проблем с переполненностью транспорта, как в 2020 году, не будет. «Ситуация значительно отличается от прошлого года, когда работали только автобусы по спецмаршрут. В этом году в городе будет работать весь транспорт, включая метро и маршрутками. Вся транспортная система города будет работать. Поэтому мы ожидаем, что транспорт, который будет работать с ограничениями «красной зоны», 50% от заполненности транспорта по техническому паспорту, вместе со стоячими местами без проблем перевезет всех пассажиров », — заявил Поворозник. Представитель КГГА отметил, что за выполнением карантинных ограничений частными перевозчиками следить коммунальная служба транспорта. Между тем, если ситуация с заболеваемостью коронавирус в Киеве не улучшится, местные власти могут продолжить после 16 апреля жесткий карантин. Об этом в эфире Общественного радио заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. «Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля (учитывая ограничения, введении неделю назад в столице — ред.) Уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений », — рассказал он. По его словам, столичная власть понимает, как негативно ограничения влияют на экономику и бизнес, однако карантин сейчас необходим, ведь ситуация в больницах сложная.