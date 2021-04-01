У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця озвучили прогноз щодо магнітних бур на квітень.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, метеозалежні українці можуть не переживати, магнітосфера буде досить спокійною.

У найближчі дні, лише о 6 ранку 3 квітня очікуються обурення трохи ближче до магнітної бурі рівня G1 (слабка).

При цьому, за словами фахівців Лабораторії, ймовірність магнітної бурі 2-4 квітня складає всього 5%. Ймовірність сильного магнітного шторму з 2 по 4 квітня — всього 1%.

За прогнозом магнітних бур на 27 днів, 12 квітня магнітосфера буде збудженої, при цьому рівень бурі все одно буде слабким — G1.

Раніше фахівці відзначали, що магнітні бурі на Сонці починають повторюватися з кроком 27 днів (інтервал в 27 днів дорівнює періоду обертання Сонця навколо осі).

Як повідомлялося раніше, Північний магнітний полюс стрімко зміщується у бік Сибіру – швидкість зсуву північного магнітного полюса Землі за останні 20 років збільшилася у 3,5 рази. Через це вчені з National Centers for Environmental Information були змушені оновити Всесвітню магнітну модель.Люди, які мають підвищену метеочутливість, повинні скористатися декількома простими правилами у період магнітних бур. Особливо це стосується дітей, людей похилого віку і тих, хто має серцево-судинні проблеми.