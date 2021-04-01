Более семь тысяч случаев заражения коронавируса обнаружили на норковой ферме в Радвилишкському районе Литвы. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на государственную продовольственную и ветеринарную службу страны. По данным ведомства, эта вспышка болезни стал уже четвертым в указанном районе, и пока не удается остановить распространение инфекции. Специалисты предполагают, что причиной массового заражения мог стать инфицирован коронавируса работник фермы. Отмечается, что все больные Covid-19 животные будут изолированы и истреблены, их тушки — уничтожены. Кроме того, власти запретили вывозить с территории фермы корма, оборудование и любые продукты животного происхождения. В районе заражения объявлен карантин. Впервые коронавирус у норок был обнаружен в ноябре 2020 году в Дании. У животных обнаружили штамм инфекции, передавался людям и ослаблял способность к образованию антител. Правительство страны распорядилось уничтожить 17000000 зараженных животных. После этого вспышки на животноводческих фермах были зафиксированы и в других странах Европы и Северной Америки. В декабре парламент Дании через коронавирус запретил разводить норок. В январе этого года стало известно, что финские ученые возьмутся за создание ковид-вакцины для животных. Так, в Финляндии планируют защитить животных, которые используются в сельском хозяйстве, меховой промышленности и живут в дикой природе. Фаза тестирования вакцины может занять несколько месяцев. В отличие от норковых ферм в других европейских странах — в частности в Дании и Нидерландах — в Финляндии до сих пор не было обнаружено заражение животных коронавируса SARS-CoV-2.