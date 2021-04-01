В столице продолжают развивать сеть общественных пространств Vcentri Hub. В частности, сейчас идут ремонтные работы в помещении на Оболони, где в этом году заработает общественное пространство. Сегодня, 1 апреля, заместитель председателя КГГА Марина Хонда и директор Департамента общественных коммуникаций Роман Лелюк, который реализует проект, проинспектировали строительные работы. В прошлом году в Киеве открыли центральный городской пространство Vcentri Hub на ул. Владимирская, 51-Б. Вскоре Vcentri Hub станет сетью общественных пространств в каждом из районов столицы. И, собственно, хаб в Оболонском районе станет первым общественным пространством районного уровня. «Когда мы открывали наш первый городской Vcentri Hub, мы поставили цель открыть такие же площадки в каждом районе города, и Департамент общественных коммуникаций начал ее реализовывать. Первый такой хаб появится в Оболонском районе, и здесь уже идут ремонтные работы. За последние годы мы только убедились в том, что для развития города нужна постоянная коммуникация власти и общества. Такие площадки именно дают возможность наладить и осуществлять эту коммуникацию. Кроме того, общественные организации могут использовать эти учреждения для проведения своих мероприятий, обучения или как коворкинг », — отметила Марина Хонда.

[GALLERY_BLOCK]

По ее словам, новый хаб обустроят в соответствии с современными требованиями. Здесь предусмотрены детская комната, система климат-контроля, а само заведение будет доступен для маломобильных групп населения. Пользоваться услугами хаба представители институтов гражданского общества смогут на безвозмездной основе. Это заведение будет отвечать всем современным требованиям. Здесь будет обустроена детскую комнату, работать система климат-контроля, а сам хаб будет полностью доступен для всех маломобильных групп населения. Пользоваться заведением общественные организации смогут на безвозмездной основе.