На Закарпатье правоохранители задержали банду, которую основал и контролировал так называемый «смотрящий» по СИЗО. Злоумышленники выбивали у людей несуществующие долги. Об этом информирует Апостроф. Осужденный за разбой мужчина в изоляторе подобрал себе команду. Злоумышленники долго вынашивали план. Когда двое мужчин вышли на свободу, то стали требовать у людей деньги. Известно, что в преступную работе был привлечен местный криминальный авторитет. Часть незаконно заработанных денег шла на пополнение так называемого «воровского общака». Сейчас все четверо вымогателей находятся под стражей, а также полиция выясняет все детали преступлений для дальнейшего расследования. «Полицейские установили факт вымогательства у местного жителя двух тысяч долларов несуществующего долга. Сначала они угрожали ему физической расправой, затем избили и заставили потерпевшего отдать им две тысячи долларов. «Смотрящим» по следственным изолятором, местному криминальному авторитету и трем участникам группировки было сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса », — рассказала пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская. Добавим, что н а Луганщине введена специальная полицейскую операцию «Сирена» для розыска и задержания опасного преступника, который бросил гранату в полицейских.