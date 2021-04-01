Несмотря на то, что вся жизнь украинцев прикована к домам из-за эпидемии коронавируса, однако о будущем урожае тоже надо позаботиться. Поможет в этом посевной календарь на апрель-2021, который укажет благоприятные дни для работы в огороде.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Если выбрать для посадки картофеля или других огородных культур конкретные дни месяца, можно добиться щедрого урожая — фазы Луны будут способствовать эффективному росту. В остальные дни можно высаживать культуры, но растения могут хуже развиваться. Нельзя сажать только в запрещенные дни.

Как правило, посевной календарь запрещает проводить манипуляции с растениями на молодой месяц и на полнолуние.

Даты благоприятных дней апреля для посадки картофеля:

7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля

Овощи нужно высаживать в благоприятные дни именно для этой культуры. Ведь они различаются по типу — где нужно учитывать развитие корневой системы, а где — на развитие надземной части растения.

Томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны лучше сажать:

1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля

Когда сажать рассаду капусты

1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля

Морковь, редис (редька)

9, 10, 13, 14, 18, 19 апреля

Чеснок весной в апреле высаживаем

9, 10, 11, 12, 13, 14 апреля

Лук

1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 апреля

Все виды зелени хорошо высевать в благоприятные дни:

1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля

Нельзя сажать и обрабатывать 8, 22, 23, 24 апреля 2020 года.

Напомним, ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, как звезды советуют украинцам бороться с коронавирусом, а также предсказал окончание эпидемии.