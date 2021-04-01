Святить можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.

Когда-то принято было святить только сдобный хлеб (кулич), яйца, мясо, сыр и молоко, а сейчас кладут в корзину все подряд, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Факти.

Что не следует класть в пасхальную корзину:

на первом месте алкоголь, потому что в церкви не место пьяным;

деньги и другие материальные ценности;

кровянку — эта колбаса вообще не признается православными служителями пригодной к употреблению;

не стоит освящать соль и перец, поскольку эти продукты не были под запретом во время поста. Класть эти продукты в пасхальную корзину — это скорее народная традиция, а не церковная;

также не стоит нести в церковь фрукты и овощи.

А еще верующим следует помнить, что переедание на Пасху церковью не приветствуется, поэтому еды нужно освятить немного.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пасхальная корзина в Украине в этом году будет стоить 660 гривен. Дешевле всего она обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше всех за традиционный набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам.

