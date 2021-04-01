Весна и лето в Украине будут умеренно жаркими, а зима снова вернется в ноябре — синоптики дали детальный прогноз погоды на весь год.

Прогноз опубликован на сайте V-2021.

Весна по статистике продолжится относительно умеренным ростом температур.

Апрель продемонстрирует дневные скачки до +16-20 С°, с ночными понижениями до 5-8 градусов тепла. Одновременно с этим начнет опускаться влажность, нижняя граница упадет до 54%, а верхняя редко будет достигать 70%. Колебания влажности в мае достигнут серьезных значений — в некоторых местах после осадков она будет превышать 85%, а в других населенных пунктах оставаться в районе 60%. По ночам термометр продемонстрирует 9-15 С°, днем стоит ждать не более 23 градусов.

Согласно прогнозу, лето в полной мере начнется в июне — дневная жара до 30 С° с бешеными скачками влажности и ночными температурами в районе 16-19 С°.

В начале второго полугодия статистические данные демонстрируют падение средних дневных температур с одновременным повышением ночных значений. В светлое время суток термометр редко будет показывать больше 28 градусов, но ночью может сохраняться свыше +20.

Август по расчетной информации будет теплым и сухим — редкие скачки выше +30 С° будут компенсироваться ночными падениями до +15 градусов. В некоторых населенных пунктах влажность будет падать ниже 50%, например, в Николаеве, в Новой Каховке и т. д.

Более поздняя осень начнется ближе к концу октября, а до этого будет сохраняться ночная температура свыше +10 градусов, а дневная — +18-19 С°. Со второй половины ноября во многих городах Украины вероятны ночные заморозки до — 3-7 С° с заметным увеличением общей влажности. Показатель содержания влаги в воздухе в декабре будет подниматься до 90%, по ночам возможны незначительные отрицательные температуры, днем до 4-6 С°.

