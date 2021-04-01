Избранница Джанлуки ВАКК, 26-летняя модель Шэрон Фонсека, в рекордные сроки вернула добеременные характеристики. Молодая мама похвасталась бьюти-преображения. Она вдохновилась сменой поры года и пополнил гардероб шикарным мини-платьем фиолетового цвета. Инстадива расстегнула наряд и кокетливо приспустила его на плечах. Красотка дополнила аутфит трендовым Босоножки оттенка фуксии. Фонсека распустила длинные темные волосы и сделала нежный мерцающий макияж. «Люблю весенние цвета. Работаю над кое-чем особенным », — заинтриговала фанатов звезда. Она позировала в разных ракурсах. На одном из кадров девушка засветила белье — трусики на завязках.

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Поклонники восхитились переменами во внешности невесты ВАКК. Фолловеры заметили пикантный модный конфуз Шэрон. «Ты так быстро похудела», «Вот это краски, восторг!», «Очень яркий образ, тебе идет все», «Мамочка, вы прекрасны», «Класс, вновь худышка», «Вы такая красивая! И изящная, только что родившая мать »,« Мыло, на пляж идешь? »,« Обаятельная, умеешь привлекать внимание »,« Белье видно, специально? »,« Упс, конфуз! Я вижу плавки »,« Шэрон, это провокация! »,« Ты прекрасна, люблю вашу семью! » — написали они. Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнил детские больницы с моргом. Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей. «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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