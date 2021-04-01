Власти Польши разрабатывает документ иммиграционной политики. Он будет содержать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше. Об этом пишет RMF24. «Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», — заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин. Министр отметил, что в рамках программы «Новый курс» также предложит налоговый механизм, который будет стимулировать людей, которые уже достигли пенсионного возраста, продолжать работать. «Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польской труда », — сообщил министр. Сейчас из-за карантина Польша изменила правила въезда. В Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости Covid-19. Также сообщалось, что украинским работникам запретят въезд в Польшу за нарушение ряда условий. Кроме того, Польша назвала количество искателей убежища из Украины. 317 украинских граждан обратились в течение 2020 за получением убежища в Польше. Всего за международной защитой в этой стране обратилось почти три тысяч иностранцев. Как сообщалось ранее, в 2019 году документы на получение статуса беженца в Польше подали 430 граждан Украины, ходатайство 21 из них было удовлетворено.

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