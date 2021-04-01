В субботу, 21 марта, православные в Украине отмечают поминальную субботу третьей седмицы святой Четыредесятницы. В этот день именины празднуют владельцы таких имен: Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь, Дементий, Феодосий, Федос.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В этот день в храмах совершается поминовение умерших христиан, а также верующие посещают своих умерших родных на кладбищах. Всего во время Великого поста 2020 таких суббот три: 14, 21 и 28 марта.

Накануне родительской субботы в православных храмах отправляется большая панихида, ее также называют греческим словом «парастас». В субботу утром проводят служения по заупокойной Божественной литургии, после нее — общую панихиду.

В церковь традиционно приносят постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся.

Что нельзя делать в этот день:

Под запретом шумные развлечения.

Нельзя идти до окончания службы из храма.

Большим грехом считается поминать усопших спиртными напитками.

В родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.

Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.

Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.

Напомним, ПЦУ и УГКЦ сделали заявления для верующих относительно распространения коронавирусной инфекции и рассказали о мерах безопасности во время эпидемии. Священнослужители рекомендуют верующим из группы риска воздержаться от посещения богослужений, а также в храмах использовать средства дезинфекции.