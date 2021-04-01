Итальянец Лучано Луче, который возглавляет Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола, выступит в роли ответчика по делу о возможном отцовстве. Истец Яна Коваль подала на итальянца в суд, который рассмотрит возможный факт отцовства и выплаты алиментов со стороны функционера, сообщает «спортарена». Судебное слушание запланировано на 5 апреля и пройдет в Киево-Святошинском районном суде Киевской области. В марте Луче стал фигурантом ряда скандальных историй. В частности, футбольный клуб «Олимпик» обвинил итальянца в нарушении Кодекса этики и честной игры. Также «Олимпик» заявил, что Луче незаконно занимает должность председателя судейского комитета, поскольку на момент переизбрания ему исполнилось 70 лет, нарушает Устав УАФ. Ранее президент «Олимпика» Владислав Гельзин обвинил судейский комитет в предвзятости. В частности потому, что не был засчитан гол его команды в ворота «Шахтера». Позже скандал поднялся на новый уровень и теперь Гельзина грозит пожизненное отлучение от футбола.

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