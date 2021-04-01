На Донбассе ситуация ухудшается, ведь враг демонстрирует нежелание идти на перемирие и стягивает войска к украинским границам. С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на востоке Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, информирует пресс служба президента. Машовец отметил, что сообщение о потерях среди украинских военных в Донбассе поступают еженедельно. «Российская Федерация не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в нормандской формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 », — сказал он. Главное управление разведки Минобороны сегодня сообщило, что страна-агресорка Россия завершает подготовку комплекса мер по провокации украинских военных ответа на враждебные действия вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Россия может начать наступление вглубь территории Украины. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Сегодня российская армия начала масштабные учения в оккупированном Крыму. Также обучение проходить в Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, по информации Хомчака, Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений. На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии. В Кремле же заявили, что взимание российских войск к границе с Украиной "не имеет никого беспокоить». Мол, это такой ответ НАТО. Вместе с тем Украина на заседании трехсторонней группы инициировать «пасхальное перемирие». Как уже известно, Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе с 1 апреля.