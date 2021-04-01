В апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз предоставил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, среднемесячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 6-16 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 17-22 градусов мороза, во Львовской области и крайнем юге местами 3-5 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха — 26-33 градусов тепла, в горах 21-22 градусов тепла.

Среднемесячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.