Главный санитарный врач Виктор Ляшко признал, что уровень охвата вакцинацией в Украине недостаточный. По его мнению, избежать очередной волны COVID-19 можно только, придерживаясь противоэпидемиологических норм и правил.

Такое заявление он сделал в эфире ТСН.

«К сожалению, уровень охвата и количество вакцин, которые доступны, не позволяет нам говорить, что мы можем преодолеть эту волну возрастания количества случаев за счет иммунопрофилактики, поэтому мы должны сегодня четко придерживаться норм и правил, которые прописаны в постановлении правительства. Это позволит нам удержать медицинскую систему охраны здоровья», — заявил Ляшко.

В пример всем он ставит Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую областей, которые месяц назад, по его словам, «пылали», но после того, как они перешли в «красный» уровень, ситуация выровнялась.

«В очередной раз подчеркиваю. Сама система здравоохранения не резиновая, она не может справиться с тем количеством заболевших, если люди не будут придерживаться противоэпидемиологических норм», — заявил Ляшко.

Как сообщалось ранее, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине превышен уже в 22 регионах. Норма госпитализаций, напомним, составляет 60 на 100 тысяч населения.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях. Также зафиксирован очередной рекорд смертности.

Жесткий карантин в Украине поддерживает большинство украинцев — 63% респондентов считают, что ограничительные меры нужно усиливать, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.