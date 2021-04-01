Народный депутат Николай Тищенко срывает подсчет голосов на довыборах на Прикарпатье.

О скандальной ситуации, которая складывается на округе №87, сообщает общественное движение «Чесно».

«То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества. Сначала нардеп не знал, где оказался — Прикарпатье путал с Закарпатьем. Такое бывает, когда в партии неудачно выбирают лидера десантной группы. Политик решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия. Может Слуги народа приняли новый закон, который расширил полномочия народных депутатов? Нет? Тогда, где реакция правоохранительных органов и партии?», — говорится в сообщении движения в Facebook.

Наблюдатели также добавили, что Тищенко кричал, что он — народный депутат, обвиняя Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени.

Как сообщалось ранее, результаты довыборов в Раду по округу №87 до сих пор неизвестны. Ивано-Франковский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию провести повторный подсчет голосов на избирательном участке №260532. Таким образом был удовлетворен соответствующий иск кандидата на довыборах в парламент в 87 округе на Ивано-Франковщине от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка.

Как известно, на довыборах в округе №87 за победу борются Василий Вирастюк («Слуга народа»), Руслан Кошулинский («Свобода») и Александр Шевченко («За будущее»).

Как сообщалось ранее, украинский актер и стрнгмен Василий Вирастюк от «Слуги народа» предварительно лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.