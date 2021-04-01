85% украинцев не планируют идти на Пасху в церковь. Социологи отмечают, что еще в марте, в начале карантина, таких было только 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Намерены пойти на Богослужение только 4%, просто посвятить Пасхальную корзину — 7% (в марте таких было 39% и 35% соответственно). Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и посвятах куличей, среди жителей Запада, крестьян, прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской греко-католической церкви.

В то же время 64% опрошенных планируют смотреть онлайн-трансляции Богослужений на Пасху, 31% — не планируют. Относительно больше тех, кто намерен пересматривать службы, среди жителей Запада, крестьян, старших опрошенных, женщин, верующих УГКЦ.

Также интересно, что две трети опрошенных возлагают ответственность на введения дополнительных карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников на органы власти (38% — на местную власть, 34% — на центральную). Лишь 11% считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей.

Кроме того, социологи выяснили, что 55% опрошенных не намерены пойти на кладбища в поминальные дни. Одновременно 8% — хотят уйти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут на кладбища не на праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.

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