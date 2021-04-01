на языке оригинала Пробежалась по церковным новостям, посвященным бэдам УПЦ МП.

Фанар то (3 г в день до еды, иначе стошнит).

Фанар это (3 г в день до еды, иначе стошнит).

Варфоломей такой (3 г в день до еды, иначе стошнит).

Варфоломей сякой (3 г в день до еды, иначе стошнит).

Варфоломей эдак (3 г в день до еды, иначе стошнит).

Епифаний фу.

Филарет ха-ха-ха.

Онуфрий ого-го!

Ересь! По православие в Украине будут сажать в тюрьму! сатана наступает, наших предположительно будут бить!

Все. Такое впечатление, что у людей больше в жизни ничего НЕ осталось. Зумы, выступления, аналитики, доклады, научные исследования, конференции, интервью — вот этот все — об одном и том же … Я уже даже не читаю все эти изыскания, только по заголовкам пробегаюсь глазами. Пересолили сабжем так, что это уже никому уже не интересно. Видно, что у людей циклический невроз и синдром преследования, и тут уже нужна помощь профильные специалиста. Похоже на свихнувшуюся бабку, которая возненавидел соседку, и теперь цепляется ко всем прохожим с рассказом, какая соседка проститутка и наркоманка. А их передачки вообще выглядят как франшиза «Каламбур» «Деревня дураков».