Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине превышен уже в 22 регионах. Норма госпитализаций, напомним, составляет 60 на 100 тысяч населения.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, ситуация ухудшилась в Донецкой области.

По показателю госпитализаций пока что все в порядке только в Кировоградской (41,6), Луганской (41,9) и Херсонской (42,5) областях. Худшая ситуация в Хмельницкой области 122,2.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях. Также зафиксирован очередной рекорд смертности.

Жесткий карантин в Украине поддерживает большинство украинцев — 63% респондентов считают, что ограничительные меры нужно усиливать, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.