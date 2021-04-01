Крупнейшее предприятие по производству двигателей для самолетов и крылатых ракет «Мотор Сичи» национализируют. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны, его уже поддержал президент. Вицепремьерка по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Главкому» рассказала, как такое решение повлияет на отношения с китайскими компаниями-акционерами предприятия и вообще Китаем. Стефанишина подчеркнула, что хотя есть решение о национализации «Мотор Сичи», однако надо еще пройти много юридических процедур для завершения этого процесса. «Китайская сторона всегда отмечала, что ситуация с« Мотор Сич »- это отношения между субъектами хозяйствования. Но, конечно, если речь идет о проведении национализации или аннулирования определенных договорных условий, этот вопрос перестает быть чисто экономическим и переходит в политическую плоскость если речь идет о проведении национализации или аннулирования определенных договорных условий, этот вопрос перестает быть чисто экономическим и переходит в политическую плоскость », — сказала она. Стефанишина добавила, что сейчас наступил переломный момент, когда мы, сохраняя свои стратегические интересы и стратегические технологии, должны найти такую юридическую формулу, которая их защитит и одновременно позволит достичь консенсуса с китайской стороной. «Вместе с тем это решение должно быть понятным и для западного мира. Это очень сложный процесс, и поэтому сейчас не принимаются быстрые решения. Пока рано говорить о влиянии этой ситуации на наши отношения с китайской стороной, но в перспективе многое будет зависеть от того, как мы ее решим », — пояснила она. Напомним, Шевченковский райсуд Киева по материалам СБУ наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич». В СБУ отметили, что «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в предел производственных заказов. Верховный Суд Украины открыл дело по иску китайских компаний-акционеров предприятия «Мотор Сич», в котором они требуют отменить указы президента Украины о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР.

Читайте также: