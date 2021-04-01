В Министерстве социальной политики сообщили о том, что в Украине изменят выплаты при рождении ребенка .

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на официальный сайт Минсоцполитики.

Отмечается, что данные изменения коснутся только системы выплат при рождении ребенка. На детей и подростков в интернатах эти изменения распространяться не будут.

Помощь при рождении ребенка планирует предоставляться только тогда, когда среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15 процентов от общего размера такой помощи. Он утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

При этом не будут учитываться доходы лица, обращающегося за ее назначением.

Помощь не будет привязываться к прожиточному минимуму, а ее сумма будет утверждаться в государственном бюджете на следующий год.

Напомним, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали средний рост пенсий по регионам. Лидером по социальным выплатам оказался Киев, а худшим регионом — Тернопольская область.

