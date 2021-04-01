Пенсионный возраст для женщин 1 апреля повышен до 60 лет.

Таким образом, женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А те, кто родился после 1 апреля 1961 года — лишь после достижения 60-летия.

При этом для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет. Если такого стажа нет, то минимальный возраст выхода на пенсию в 2021 году — 63 года. И это в том случае, если страховой стаж составляет 18−28 лет. А со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.

В следующем, 2022 году, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года — от 19 до 29 лет, в 65 лет — минимум 19 лет стажа. А к 2028 году у пенсионера должно быть 35 лет стажа.

Если страховой стаж меньше, на заслуженный отдых смогут уйти 63-летние украинцы. А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать — вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Напомним, Кабинет министров установил новые тарифы на оплату услуг «Укрпошты», которые связаны с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.

В Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОП) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 769 гривен.