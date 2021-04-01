Жесткий карантин в Украине поддерживает большинство украинцев — 63% респондентов считают, что ограничительные меры нужно усиливать, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Социологи отмечают, что с начала марта наблюдается рост поддержки жесткого карантина. В начале месяца такие меры одобряли 56% граждан.
По данным опроса, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения жесткого карантина, 37% — имеют противоположное мнение.
В Харьковской области от последствий COVID-19 скончался двухмесячный младенец. Он стал вторым ребенком, который умер от коронавируса в области за последние три дня.
Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин — проезд в наземном общественном транспорте и метро разрешается только со специальными пропусками. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.