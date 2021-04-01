В Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Всего планируется набрать в ряды ВСУ чуть больше 14 тысяч призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

В период с апреля по июнь планируют призвать в ВСУ 6 500 человек, в Нацгвардию – 4646, в Пограничную службу – 2500, в Государственную специальную службу транспорта – 600. При этом срочников не будут привлекать к службе в ООС.

Не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшим образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Как сообщалось ранее, в Украине в ближайшее время может заработать законопроект №3553, который предусматривает введение военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период (на срок до шести месяцев). При этом в случае обострения на фронте или нарушения границ мобилизация будет происходить за сутки.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, они контролируют местных боевиков.