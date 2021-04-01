Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

О том, какой будет погода ближайшие 90 дней, говорится в материале «Сегодня».

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова говорит, что апрель и май, по ее словам, ожидаются с переменной погодой и большим, даже экстремальным, количеством осадков.

Об этом говорят исследования долговременных перемещений воздушных масс в Северном полушарии.

Климатолог пояснила, что сезонные прогнозы погоды отличаются от прогнозов на несколько дней. Они предусматривают не состояние атмосферы, а ее циркуляцию. То есть, какие крупномасштабные циркуляционные процессы будут преобладать, где будут формироваться воздушные массы, куда они будут перемещаться, как долго задерживаться на определенной территории. Сравнение этих расчетов со средними многолетними данными дает представление о том, насколько эти процессы могут быть аномальными.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух, говорит, что существенных месячных и сезонных аномалий приземной температуры воздуха и количества осадков в Украине весной не ожидается. А вот обильный снег, выпавший в январе и феврале, весной положительно скажется на полноводности рек и снизит пожароопасность в марте и апреле.

«Средние за сезон значения температуры будут в пределах нормы, при этом нынешний март может быть несколько прохладнее обычного, а май теплее, – говорит Вера Балабух. – Учитывая, что влияние Ла-Нинья и Полярного вихря на циркуляцию атмосферы в Северном полушарии будет сохраняться, хотя и уменьшаться со временем, возможны кратковременные заходы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые обусловят неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны».

Напомним, Ла-Нинья (по испански «Малышка») – климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз на каждый месяц. По его прогнозу, весна будет поздней и короткой, в мае уже ожидается нежаркое комфортное лето.

Погода в апреле

Увы, «запах весны» улетучится быстро. Первая апрельская неделя ожидается холодной, без осадков, но с ночными морозами до -3 градусов. К концу первой трети потеплеет, но небо затянется тучами и пойдут дожди. К середине месяца снова похолодает. Температурные качели продолжатся всю вторую половину апреля: каждые 3-5 дней теплые погожие дни будут чередоваться с прохладными. Дневная температура поднимется до +20 градусов лишь в 20-х числах месяца. Закончится апрель ливнями, но среднесуточная температура уже не опустится ниже +12…14 градусов.

Погода в мае

Весь май, по расчетам Леонида Горбаня, будет теплым, порой жарким и с обильными грозовыми дождями. Лишь 6-8-го числа после сильного холодного ливня возможно краткое снижение температуры до +10…12 градусов днем. В северных и восточных регионах в эти даты не исключены даже ночные заморозки, там температура опустится до 0 градусов. Но уже к 10 мая стремительно потеплеет, и начнется настоящее лето. В 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов. Но в третьей трети из-за двух периодов кратких, но обильных ливней установится комфортная погода – днем 25-27 градусов тепла. А вот к концу весны чуть похолодает, днем до +20…22 градусов.Погода в Украине в ближайшие две недели не спешит радикально меняться — уже в скором времени ожидается несколько волн похолодания, а также снегопады.