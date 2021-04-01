Россия стягивает военных к границе с Украиной, чтобы создать неопределенность и дестабилизировать ситуацию.

Такое заявление сделал бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в комментарии «Голосу Америки».

«Тот факт, что на границе с Украиной находятся российские войска, и они не ушли оттуда после объявления, что они уйдут, не означает автоматически, что будет новая операция. Но это план, чтобы создать неопределенность, дестабилизировать Украину и применить рычаги влияния. И конечно, я бы сказал, что действия России являются испытанием для администрации Байдена, это испытание для нового президента США», – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что гибель украинских военных на Донбассе с момента перемирия предопределяет его недоверие к словам и действиям России. Ходжес считает, что администрация президента США Джо Байдена должна предпринять ряд шагов для безопасности Украины.

«Три вещи, которые администрация должна сделать: мы обязаны убедиться, что у нас есть стратегия и люди на месте – послы, в Министерстве обороны, которые смогут смотреть на весь Черноморский регион. Второе – нам нужно теснее работать с Берлином и Парижем, потому что это две столицы, которые должны привлечь Кремль к ответственности. И пока, по моему мнению, они не сделали ничего для весомого давления на Кремль. И третья вещь, которую нужно сделать – мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции», – сказал он.

Россия отказалась поддержать совместное заявление Трехсторонней контактной группы о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе.

Как сообщалось ранее, в России заявили, что ситуация на Донбассе обострилась и ответственность за эскалацию конфликта лежит на Украине. В Кремле также считают, что это может привести к «возобновлению» войны.