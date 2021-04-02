3 апреля церковь чествует епископа Кирилла Катанского, который жил на Сицилии в 1-2 веках. Также сегодня — Всемирный день вечеринки.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Кирилл Катанский

Святитель Кирилл родился в Антиохии. Он был учеником апостола Петра, который поставил его во епископа города Катаны в Сицилии. Считается, что святитель Кирилл мудро управлял паствой, был благочестив и удостоился от Господа дара чудотворения. По его молитве горькая вода в одном источнике превратилась в питьевую, потеряв горечь; это чудо обратило к христианству многих язычников. Святой Кирилл скончался в глубокой старости и был погребен в Сицилии.Праздники и памятные даты апреля: что отмечается

Приметы на 3 апреля

Гроза – будет урожайный год.

Цветет мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.

Комары появились 3 апреля – ждите потепления.

Синие облака на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо.

Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.

Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.

При этом наши предки считали, что на Кирилла нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.Песах 2021: история, традиции и что нельзя делать

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day). Также известный как P-Day.

Несмотря на веселый характер праздника, он был создан с серьезными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта — повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок, который прошел под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».

