Боевики «ЛНР» и «ДНР» в марте понесли существенные потери живой силы и техники — свыше 20 погибших и более чем 30 раненых.

Такую статистику обнародовал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

По его словам, большинство потерь оккупантов были небоевыми: .

безвозвратные потери (200) – 24 (небоевые – 21, боевые – 3);

санитарные (300) – 37 (небоевые – 34, боевые – 3).

С 27 июля (в этот день объявили перемирие) по 31 марта боевики потеряли 405 членов личного состава своих бандформирований. Безозвратно – 185 человек (небоевые – 177, боевые – 8), санитарные – 220 (небоевые – 213, боевые – 7). Также были потеряны 12 единиц техники. Речь идет об одной боевой бронированной машине, шести беспилотниках и пяти единицах автомобильной техники.

Как сообщалось ранее, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что на Донбассе ситуация ухудшается, ведь враг демонстрирует нежелание идти на перемирие и стягивает войска к украинским границам. С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на востоке Украины.

Главное управление разведки Минобороны отмечает, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых спровоцировать Украину дать военный ответ на враждебные действия оккупантов вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе.