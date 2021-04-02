Лабораторно подтвердили 1305 новых случаев заболевания коронавирус в Одесской области за прошедшие сутки, 31 марта. Об этом сообщает сайт СНБО. Так, всего с начала пандемии в Одесской области подтвердили 108871 случай заболевания. Из них 1305 случаев зафиксировали только за последние сутки. За этот период умерли всего 1830 жителей региона. За прошедшие сутки зафиксировали антирекорд по количеству умерших от болезни — таких 54. Выздороветь от заболевания удалось 83179 пациентам, из которых в 142 человек выздоровления зафиксировали в течение прошедшего дня. Все еще болеют 23862 человек. Между тем, в Харькове в детской инфекционной больнице находятся 70 пациентов с коронавируса. Некоторые из детей в очень тяжелом состоянии.