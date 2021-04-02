Продолжение расследования так называемых «пленок Деркача» было согласовано президентом Владимиром Зеленским в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявила народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова во время брифинга. Она отметила, что ГБР продолжает расследование по заявлению нардепа Андрея Деркача, которого в США официально признали агентом Кремля. Как свидетельствуют обнародованные документы, речь идет о Приватбанк, национализации которого Коломойский оспаривает в международных судах. «10 февраля 2021, то есть через три месяца после выборов в США и через двадцать дней после инаугурации Байдена, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз с требованием провести экспертизу голосов пятого президента Порошенко и действующего президента США Байдена», — рассказала Ионова. «3 марта в министерстве юстиции дали санкции на такую экспертизу. Мы понимаем, что вряд ли в Минюсте могли это не согласовывать с Зеленским. Более того, следственных интересует экспертиза разговора, где бы Байден требовал якобы от Порошенко национализации Приватбанка », — отмечает депутат. «В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализации Приватбанка. Напомню и о сопутствующей дело Суркиса, который требовал вернуть 350 млн долл., Которые он незаконно вывел из Приватбанка, когда узнал о его национализации », — говорит Мария Ионова.

Мария Ионова убеждена, что ГБР давно находится «в ручном управлении Офиса президента»

Как отметил адвокат Игорь Головань, следователь ГБР Дощенко, который был причастен к штурму Музея Гончара, продолжает активно сотрудничать с Деркачем, несмотря на санкции правительства США, наложенные на пророссийского политика. «Он плодотворно сотрудничает с многолетним российским агентом. Какие дополнительные флешки следователь получает от Деркача и с этими дополнительными флешками он обращается к экспертного учреждения, пытаясь установить там наличие голоса президента Соединенных Штатов Америки », — констатирует Головань. «Имеются все признаки координации открытого российского агента и следственных Государственного бюро расследований, скоординировано сотрудничают и пытаются разрушить партнерские и союзнические отношения между США и Украиной», — убежден адвокат. «Мы видим, что ни одна санкция внутри нашей страны против Коломойского не применена. Сколько было заседаний СНБО, как уже было провозглашено борьбу с олигархами, но почему-то это не касается именно Коломойского. Так же Деркач под санкциями, а у нас эти уголовные дела не открыты. Мы видим, что Зеленский продолжает выбирать интересы Коломойского, а не государства Украина », — резюмирует Ионова. Напомним, что само дело ГБР возбудило еще 19 мая 2020 года. Было зарегистрировано уголовное производство N 42020000000000901 по статье 111 часть 1 УК Украины за «факту государственной измены, умышленно совершенное гражданином Украины — бывшим президентом Украины, а ныне народным депутатом Украины Порошенко П.А. в ущерб суверенитету, государственной, экономической и информационной безопасности Украины ». Само дело было возбуждено с подачи пророссийского нардепа Андрея Деркача, который находится под санкциями США за вмешательство в выборах в Соединенных Штатах. Народный депутат Александр Дубинский заявлял, что за обнародованием разговоров стоял Офис президента Украины. Владимир Зеленский публично во время пресс-конференции 20 мая 2020 (на следующий день после внесения дела в Едрей) требовал от правоохранительных органов расследовать разговора Порошенко с Байденом. Как известно, после инаугурации Джо Байдена сих пор не произошло ни одного разговора президентов США и Украины. В МИД Украины заявили, что причин для беспокойства из-за отсутствия контакта между Зеленским и Байденом нет. Также сам президент Зеленский заявил, что напряжения в отношениях с США нет, а есть поддержка. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, комментируя возможность разговора Зеленского и Байдена, заявил, что звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями.