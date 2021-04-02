В киевском метро бабушка сидела в вагоне и держала иконку перед собой в том месте, где должна была быть маска. А сам же медицинская защита старушка спустила на подбородок. Снимок необычной пассажирки сделал и опубликовал на своей странице в Facebook киевский юрист Клим Братковский. По мнению юриста бабушка без маски. Хотя если внимательно присмотреться маска таки присутствует.

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К слову, с целью выявления нарушителей карантинного режима, в столичном метро сформирован мобильные группы из числа сотрудников полиции и работников военизированной охраны «Киевской метрополитен». Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов, группы патрулируют станции и переходы столичной подземки на постоянной основе. «С нарушителями проводятся профилактические беседы, а в случае отказа пассажиров одеть средства индивидуальной защиты, полицейские составляют относительно них административные материалы по части второй статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — информирует он.