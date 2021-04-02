Травля украинской властью лидера оппозиции Виктора Медведчука и лиц из его окружения основана исключительно на политической целесообразности и полном отсутствии правомерности этих действий, заявил политический эксперт Денис Жарких, комментируя последние события в стране, сообщает издание Regnum.

Эксперт отмечает, что в травлю включается все больше людей, и очевидно, что процесс этот вовсе не стихийный, а весьма управляемый, в него вложены огромные деньги и ресурсы. Цель президента очевидна, подчеркнул он — отвлечь внимание народа от провалов власти, найти врагов народа, ведь раз есть «слуги народа», то должны быть и «враги».

«Своими незаконными методами борьбы с оппозицией Зеленский лишает ощущения правовой защищенности каждого украинца. В этой ситуации видно, что Виктор Медведчук травли не ожидал, и чувствовал себя защищенным украинским законом, в котором был большой дока. Однако с ним, с его соратниками, с каналами и журналистами поступили без всяких законов, исходя из политической целесообразности«, — подчеркивает Жарких.

Он считает, что травля Виктора Медведчука сплотила вокруг президента псевдоинтеллектуалов, которые при первой же удобной возможности с точно таким же рвением будут бороться против самого Зеленского.

«Но вот вопрос — интеллектуалы ли они, или просто эгоистичные узники концлагеря сознательно или бессознательно желающие заручиться дружбой палачей и беспредельщиков. Если им повезет дожить до следующего исторического цикла, то они будут заискивать перед другой властью (все равно какой) и выдавать себя за борцов с этой. Уверен, что в следующем историческом цикле друзей Медведчука будет немыслимое количество, и все за него в прошлом страдали«, — резюмирует Денис Жарких.