CDMA-оператор «Интертелеком» отказался от частот еще в 11 областях Украины, а также в Киеве. Объявления об отключении услуг в этих регионах с 1 июля 2021 оператор отправил пользователям. Одно из них было опубликовано в Facebook. В частности, оператор прекратит оказывать услуги в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве. Абонентам «Интертелеком» в этих областях предлагают перейти в «Укртелеком», которому был передан номерной ресурс, уволился. Для этого пользователям предлагают предоставить актуальную контактную информацию в личном кабинете.

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Добавим, что мобильному оператору Интертелеком 1 апреля отменили лицензию на 4G. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Отмечается, что НКРС приняла решение об отмене лицензии Интертелекома на 4G том, что оператор не внес ее платы.