В Украине наблюдается пиковая нагрузка на систему экстренной медицинской помощи. 31 марта в Украине зафиксировали исторический максимум обращений на номер 103 — в период с ноября 2020-го до 31 марта 2021-го (5 месяцев) туда поступили 35 705 обращений. На них бригады экстренной медпомощи выехали 16 823 раза, были поведены 5025 госпитализаций.

Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк, пишет «Страна».

По его словам, увеличение обращений за экстренной медпомощью связано с обращениями пациентов с осложненным COVID-19.

По его словам, похожая ситуация по интенсивности обращений за экстренной медпомощью была в ноябре — начале декабря 2020 года, но сейчас ситуация ухудшилась.

«При увеличении количества пациентов с COVID-19 появляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться, вместо звонка к семейному врачу», — добавил Данилюк.

Как сообщалось ранее, 1 апреля в мире зафиксировали свыше 686 тысяч новых случаев COVID-19. Новым эпицентром распространения коронавируса стала Бразилия. Тяжелая ситуация в Индии и США. Украина же вошла в десятку стран, что лидируют по распространению инфекции.

Напомним, ситуация в Украине после этого снова ухудшилась. Так накануне зафиксировано 19 893 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки — это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии на территории Украины.