На рынке смартфонов станет на один известный бренд меньше. LG вынуждена ликвидировать свой мобильный бизнес после того, как компания не смогла продать его. По данным СМИ, LG вела переговоры о продаже своего мобильного подразделения сразу с несколькими потенциальными покупателями. Одним из них корейские издания называют вьетнамскую корпорацию Vingroup. Однако договориться не удалось. Компания также пробовала распродать мобильный бизнес по частям, но и этот план не сработал. Поэтому было принято решение начать роспуск мобильного подразделения. Работников увольнять. Их переведут на другие направления. Судьба мобильного подразделения LG оказалась печальной, но ожидаемой. В годы он приносил компании только убытки, тогда как другие направления производства показывали постоянное и существенный рост. Компания не смогла не только преодолеть конкурентов, количество которых существенно выросла, но даже сравниться с ними. В 2020 году LG сместила акцент с флагманских аппаратов в сторону выпуска более доступных смартфонов с премиальным внешним видом, как, например, LG Velvet, а также занялась разработкой необычных моделей смартфонов. Одним из последних таких примеров является модель LG Wing с двумя экранами и поворотным механизмом. Но этого оказалось недостаточно: в прошлом году компания снова отчиталась об убытках. В LG отказываются комментировать ликвидацию мобильного бизнеса. Лишь отмечают, что по-прежнему рассматриваются все варианты. Однако многочисленные источники в индустрии утверждают, что объявление о закрытии мобильного подразделения LG будет озвучено 5 апреля, в ходе очередного собрания правления компании.