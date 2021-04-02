В сети распространили видео самоубийства молодого украинского военнослужащего, которое произошло в одной из воинских частей на камеру сослуживцев.

Ролик первым опубликовал в Telegram блогер Анатолий Шарий, которого обвиняют в госизмене.

На кадрах видно, что события происходят в казарме. Один из военных под разговоры складывает автомат и подставляет его себе под подбородок. В какой-то момент оружие выстреливает.

Шарий, публикуя видео, отметил, что обрезал конец, поскольку там «мозги и мясо».

Он также опубликовал официальное заявление по поводу происходящего. Известно, что смертельный инцидент произошел в воинской части А 3085 в селе Золотой Колодец Донецкой области. Погибшему солдату-гранатометчику было 20 лет, он родом из Винницкой области. Посмертной записки на месте не было. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 ККУ с дополнительной отметкой «самоубийство».



Как сообщалось ранее, боевики «ЛНР» и «ДНР» в марте понесли существенные потери живой силы и техники — свыше 20 погибших и более чем 30 раненых.Скандальный блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск после того, как 25 февраля проигнорировал допрос по делу о государственной измене.