Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбы столичной власти о помощи, оказались не готовы принимать больных коронавирус. Об этом сообщил первый заместитель киевского городского головы Николай Поворозник. «Институты Национальной академии медицинских наук — это о высокоспециализированную медицинскую помощь больным и научную работу … Что имеем на практике. Восемь месяцев назад мы обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных Covid-19. Восемь месяцев у них было для того чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных. Через восемь месяцев получаем согласие на прием 10 больных. Десяти », — пишет возмущенный столичный чиновник. Поворозник добавил, что когда городские «быстрые» привезли 10 пациентов в Институт фтизиатрии, то там приняли только четырех человек. Шесть других больных ждали своей очереди в «быстрых» у заведения, пока в медицинских автомобилях не истек кислород и их оперативно НЕ перенаправили в коммунальных учреждений здравоохранения. Добавим, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко предупредил: я сли динамика распространения коронавируса останется такой же стремительной, коек в коммунальных медучреждениях столицы, куда госпитализируют больных коронавирус, скоро не будет хватать. «С такой динамикой расползание болезни и количеством госпитализаций, коек в стационарах уже очень скоро нам будет не хватать. Поэтому я еще раз обращаюсь к правительству, Министерства здравоохранения проконтролировать ситуацию с тем, чтобы ведомственные медучреждения таки принимали больных коронавирус киевлян — сказал Кличко. — Три больницы «Укрзализныци» медленно начали это делать. Но это — всего 360 коек. А еще более 10 000 коек — в других ведомственных больницах и медучреждениях Академии медицинских наук Украины. Сегодня вес каждой кровати — это человеческая жизнь! » — отметил Кличко. По состоянию на утро 2 апреля в Киеве зафиксировано 1164 новых случая коронавируса в сутки. Это на 14 случаев больше 1 апреля (1150 случаев коронавируса).

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