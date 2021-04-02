Бывший помощник главы информотдела Киево-Печерской лавры иеромонах Иннокентий молодости, которому недавно запретили служить Московская церковь, в интервью «Главкому» рассказал, о пропаганде и настроения братии в Киево-Печерской лавре. Иннокентий молодости рассказал о своей прежней жизни: «Понимаете, когда находишься в монастыре, волей-неволей начинаешь верить в то, о чем там говорят. Кто-то просто верит, а кто-то начинает думать, анализировать, находит другие ответы, отличные от тех, которую слышит в стенах монастыря. Например, в лавре все знали о моей проукраинскую позицию, у меня и украинский флаг в келиии висел. До этого было разное отношение. Кто-то одобрял это, кому-то откровенно не нравилось это. Но не от кого агрессии не было ». Он отметил, что в 2018 году все-таки произошло самое главное — украинцы вышли прежде всего с канонической изоляции, в которой к тому находились, произошло объединение всего православия в Украине. «Самое главное, что сдерживало меня и сдерживает очень многих людей проукраинских в самой структуре УПЦ МП — это пропаганда, которая сейчас ведется. Особенно в последние годы вернулась риторика «раскольники», «безблагодатные» и другие. Когда предстоятелем УПЦ МП был Блаженнейший митрополит Владимир, от этой риторики отказались. Но после его смерти по непонятным для меня причинам эта Церковь к ней вернулась », — сказал он. Иеромонах объяснил истоки пропаганды в Московской церкви: «Вот как говорит высшее церковное начальство, епископат, так говорят священники, так говорят простые людям, а те другим и так далее. Обратите внимание, если в каких-то епархиях если меняется риторика епископа, то меняется риторика и священника, и люди становятся более снисходительными, более открытыми, более готовыми к диалогу. А там, где епископ наоборот, настроен очень пророссийски, агрессивным к ПЦУ, в некоторых случаях и в отношении самого существования Украины, там и священники и прихожане так же настроены ». Напомним, бывший помощник главы отдела информации и связей с общественностью Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, церковный публицист и богослов РПЦ в Украине (УПЦ МП), иеромонах Иннокентий молодости присоединился к клирикам Переяславско-Вишневской епархии Поместной церкви Украины. Эта новость вызвала настоящий взрыв в украинском православии. Неожиданность заключается прежде всего потому, что в Поместной церкви присоединился представитель украинского монастыря, в котором орудует наиболее консервативная и закрыта для внешнего мира часть РПЦ в нашем государстве. По словам отца Иннокентия, он присоединился к Поместной Украинской православной церкви в середине марта, а 31 марта митрополит Онуфрий запретил отцу Иннокентию в служении.

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