Весь год представители правительства Дениса шныряли не чувствовали себя уверенно, работали каждый день, как последний. Сейчас команда премьер-министра чувствует себя спокойнее. Об этом в интервью «Главкому» рассказала вицепремьерка по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина. Стефанишина напомнила, что правительство Дениса шныряли 4 марта 2021 перешел летний рубеж деятельности. «До этого мы, конечно, работали каждый день, как в последний. Это связано не конкретно с нашим правительством или фамилией конкретного премьера. Просто такая в Украине сформировалась политическая культура: при желании любое правительство можно раскатать и снести, что мы наблюдаем постоянно с 2014 года », — рассказала она. Стефанишина продолжила, что правительство Дениса шныряли не испытывал вневнености также и через вероятные политические пертурбации: «Учитывая то, что предыдущее правительство просуществовал полгода, имея при этом полное« зеленый свет »от парламентских фракций и президента на все трансформации, мы понимали, что ситуация может меняться ». Заместитель шныряли добавила, что работа в правительстве была для нее уникальным опытом. «Надо иметь горизонты планирования как минимум на два-три года, но одновременно и на неделю-две или месяц. Мы удержались год, и, думаю, сейчас все чувствуем себя спокойнее », — подытожила Стефанишина. Напомним, Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров Украины 4 марта 2020. За такое решение проголосовал 291 депутат Верховной Рады. Шмыгаль отчитался за год работы правительства. Ранее Тимофей Милованов, советник президента Украины и эксминистр экономики в интервью «Главкому» дал оценку чиновникам. По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль более практичный политик, а бывший Алексей Гончарук — более идеологический.

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