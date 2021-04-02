В Верховной Раде собирают подписи для созыва внеочередного заседания. На нем хотят рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в своем Facebook написал нардеп из «Слуги народа» Дмитрий Гурин. «Под постановлением о созыве внеочередной сессии по освобождению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Кроме других, 33 подписи принадлежат фракции« Слуги народа »включая подписью председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким — за что отдельная благодарность за позицию », — отметил он. Среди подписантов, кроме нескольких десятков «слуг», также нардепы почти в полных составах нардепы из фракций «Голос» и «Европейская солидарность». Также подписалась часть депутатов из фракции «За будущее», несколько нардепов из ОПЗЖ и двое внефракционных. Напомним, народный депутат, лидер партии «Голос» Кира Рудик считает, что Максим Степанов должен быть отправлен в отставку, поскольку его содержание в должности министра здравоохранения «обходится Украине непомерно дорого». Некоторые нардепы выступали за освобождение Степанова еще в мае 2020 из-за скандальной закупке защитных костюмов. Затем в июле в Раде зарегистрировали постановление о его увольнении из «непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность». В парламенте даже собирали подписи по внеочередного заседания для освобождения Степанова, но дальше этого дело не пошло. В последнее время ситуация с коронавируса в Украине резко ухудшилась — количество больных и помола ежедневно увеличивается, а в больницах катастрофически не хватает мест и оборудование для реанимации пациентов. Провалена кампания по вакцинации — она началась с большим опозданием, в конце февраля, а темпы прививки крайне низкие. Недавно глава Минздрава также заявил об отставании от плана вакцинации почти в два раза. По его словам, одной из причин таких медленных темпов являются организационные моменты, в частности о работе пунктов вакцинации.

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