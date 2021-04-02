Погода в Украине на выходных, 3-4 апреля будет продиктована холодным атмосферным фронтом.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в субботу в Украине максимальная температура воздуха составит всего 6-11 градусов тепла, на юге и местами в центральных областях 10-13 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров могут иногда опуститься до 0-2 градусов мороза. Днем 4 апреля в большинстве областей Украины ожидается 6-12 тепла.

В субботу дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах — с мокрым снегом.

На остальной территории — существенные осадки маловероятны. В воскресенье осадков будет больше: на Западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины — местами небольшой дождь. Ночью и утром 4 апреля на юге, а днем ​​на юго-востоке — Запорожье, Донецкой области — возможны сильные ливни.

В Киеве выходные также обещают прохладу и свежесть. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около 6-10 градусов. Ночью будет свежее. В ночь на воскресенье в окрестностях возможно снижение до 0-2 градусов мороза.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.