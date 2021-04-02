Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенно образе с обнаженной грудью. Снимок появился в Instagram-сторис дизайнера французского модного дома Mugler нэма Нгайена (Nam Nguyen). На размещенном в сети снимке 25-летняя знаменитость позирует на темном фоне. На ней — прозрачный сверкающий топ с короткими рукавами, полностью обнажающий ее грудь, черная юбка длины миди и капроновые колготки со стрелками. Образ Хадид дополнилы туфли на каблуках с острым носом и длинные ярко-синие перчатки до плеч.

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Фотография является частью рекламы новой летней коллекции люксового бренда Mugler 2021 года. Помимо этого, на своей странице в Instagram знаменитость разместила тизер предстоящего модного показа марки. На нем звезда одета в полупрозрачный топ с черными полосами на шее, груди и рукавах и голубые джинсы с высокой посадкой и темными заплатками. Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнил детские больницы с моргом. Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей. «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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