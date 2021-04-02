Жена одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука и членкиня партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко выпустила пятую серию своего проекта «паломница». На этот раз кума Путина решила примерить на себя новый образ — попрошайки. В очередной серии Марченко разыгрывала сценки, будто просит подаяние под Покровским Голосеевским мужским монастырем. Марченко нацепила парик, надела лохмотья и пообщалась с бедными людьми, которые вынуждены надеяться на милостыню возле монастыря. Впоследствии Марченко села в свою машину BMW и начала рассуждать о бедности и «грязных, больных и вшивых людей». «Почему мы так боимся нищих и заразиться« вирусом бедности »? Почему мы думаем о том, что нас увидят рядом с ними, и проходим мимо? А может, вопрос совсем не в деньгах, а в нашей гордыни — еще одном грехе, который разрушает нас изнутри ?! », — спрашивает Марченко. Героем новой серии стал лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов, известный своей ярой поддержкой РПЦ в Украину.

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В предыдущем выпуске «паломница» Марченко поделилась со зрителями мыслями о своем муже, выразив удивление, что они так долго живут разом.Вона объяснила, почему в церковь нельзя идти с накрашенными губами Ранее «Главком» сообщал о том, что телезвезда-миллиардерша Оксана Марченко стала бабушкой. Также жена Медведчука рассказала, что спаслась от туберкулеза благодаря церкви Московского патриархата. Она объяснила, почему в церковь нельзя идти с накрашенными губами. В одной из серии Марченко призналась, что ей надо работать лет сто, чтобы очистить себя от грехов. Напомним, 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ранее российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов рассказал, почему порвал Оксаной Марченко. Он надеялся, что телеведущая и ее муж Виктор Медведчук подарят ему миллион, потому что потерял деньги из-за банкротства банка. Однако этого не случилось.