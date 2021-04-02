Погода 3 апреля в Украине обещает быть сухой и солнечной. При этом утром еще будет прохладно, ведь ночью держались небольшие морозы.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По информации синоптиков, днем воздух прогреется 14-15 градусов тепла. Осадков не ожидается, по всей стране ясно.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что потеплеет в Украине ровно на один день, уже 4 апреля придет новая волна похолодания. Она также отмечала, в ближайшее воскресенье еще будет прохладно, а на Благовещение (7 апреля) снова начнет теплеть, воздух прогреется до 12-19 градусов.