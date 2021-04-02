Новое видео Михаила Поплавского было снято в голливудском стиле с использованием современных технологий.

Михаил Поплавский презентовал яркий ремейк на свою легендарную песню «Сало». Премьерный показ видеоработы состоялся в Киевском университете культуры.

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За 20 лет песня «Сало», которую написали Наталья Багмут (слова) и Юрий Пономаренко (музыка), уже стала народным хитом, без которого не обходится ни один праздник. Композиция, действительно, близка украинском, так воспевает любимую национальное блюдо.

«Впервые клип« Сало »вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня это современный ребрендинг. Сало — это визитная карточка Украины, это национальная валюта. Сало — продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинский. А я — главный Саломан страны. И горжусь этим! Мы — украинцы, мы — нация, мы народ! Мы непобедимы! », — сказал Михаил Поплавский.

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Новая аранжировка песни специально для нового клипа создал Геннадий Пугачев. Знаменитый аранжировщик работал со многими звездами шоу-бизнеса, но работа с Михаила Поплавского для него особенной.

«Михаил Михайлович заряжает своей энергией и потом, действительно, хочется жить. Сейчас в наше время нет других новостей, кроме плохих. Но когда видишь, что делает Поплавский, понимаешь, важнее то, что у тебя в голове. А Михаил Михайлович — это человек, который направляет в голову правильные позитивные мысли », — отметил Геннадий Пугачев.

Съемки клипа проходили на студии «One Location» с использованием LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. А технология графического дизайна Unreal Engine 4, которая применялась во время съемок, является самой популярной в мире и часто используется в различных фильмах, клипах и телесериалах компаниями Netflix и Walt Disney.

Но такой высокий уровень видеоклипов среди украинских исполнителей может позволить только Михаил Поплавский. Маэстро, как никто другой, умеет не только удивлять, но и дарить отличное настроение.

«Сейчас в нашей жизни так много стрессов, негатива. Хочется давать заряд энергии! Сегодня мы должны атаковать жизни и с оптимизмом смотреть в будущее. На оптимист держится мир! » — считает Михаил Михайлович.

Режиссер и автор идеи клипа — украинский эпатажная клипмейкерка Елена Винярская, которая входит в десятку топовых клипмейкеров страны. Неудивительно, что именно ей удалось уговорить маэстро на интересные эксперименты в клипе.

«Михаил Михайлович делал все, что я говорила и даже давал советы. Это была синергия творчества, взаемоциркуляция двух энергий, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100-процентная энергия умножается на 100-процентную отдачу, то получается 10000-балльная энергия. Именно ею наполнен клип «Сало», — делится впечатлениями Елена.

Видео было снято в голливудском стиле. По нестандартным режиссерским замыслом, сало — это сокровище украинской нации, который превращается в золотые слитки. А Михаил Поплавский предстает в стильном образе главного «Саломаны» страны, в котором, кстати, и появился на презентации.

Изюминкой образа стала соболья горжетка с рукотканою украинской платком в стиле Жана Поля Готье. Все украшения и аксессуары были брендированные надписями «сало» и изготовлялись из драгоценных металлов.

В новой видеоработе креативщики соединили в отдельных элементах национальные сине-желтые цвета и создали новый украинский смайлик — улыбающееся поросенка. Начали новый украинский тренд — Salo is the new money! ( «Cало — это новые деньги!»).

Михаил Поплавский остался доволен сотрудничеством с Еленой и считает ее режиссером мирового уровня.

«Хочу официально заявить — это лучший клип, который Елена Винярская сняла в своей жизни. И лучшего уже в нее не будет. Переплюнуть «Сало» в Украине никому не удастся », — шутит маэстро.

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Действительно, Винярская и Поплавский хорошо поработали и совсем скоро представят еще одну видеоработу. Так что будем ждать новых ярких клипов от этого талантливого тандема.

Павел Зибров, народный артист Украины:

«Мне нравится, что Михаил Михайлович всегда разный. Он может быть как серьезным, так и веселым и самоироничным. Прежде всего, Поплавский — шикарный актер. «Сало» — это прекрасная видеоработа. Именно такие положительные клипы нужны в наше время ».

Геннадий Витер, музыкальный продюсер, певец:

«Я восхищаюсь талантом Михаила Поплавского. Он на все 100 процентов умеет быть непредсказуемым и не боится быть смешным. Те люди, которые с иронией смотрят на самих себя, достигают больших высот. Я считаю, что вы на своем месте и делаете все правильно. И таким образом привлекаете большое количество молодежи в нашу любимую сферу. Я желаю вам первых мест во всех трендах », — обратился к Михаилу Михайловичу Геннадий Витер.