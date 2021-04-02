на языке оригинала Познера поганымы тряпками прогнали из Тбилиси. А в Москве он чувствует себя прекрасно. Этот человек — символ интеллектуальной коррупции. Проханов — убежденный фашист. Соловьев и Киселев — убежденные циник. А Познер — коррумпированный как бы либерал, он всю жизнь яростно ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой верой и правдой служит совета денег и привелегий. Познера можно внести в книгу рекордов Гиннесса как стукача с Самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов чекисты доставили его к американской делегации. Он обожала американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучали на них. То есть, его стукаческий стаж составляет минимум 63 года. Точно мировой рекорд. В России есть множество достойных людей, старых диссидентов, заплатив за убеждения годами тюрьмы. Например, почти сверстники Познера, Лев Тимофеев — человек кристальной репутации и многих талантов. Но востребованы НЕ они. Гуру и символ «интеллигенции» — старый стукач Познер. Пока такие как Познер будут считаться «моральными авторитетами», такие как Путин будут считаться президентами.