Россия сама нагнетает ситуацию Донбасса, заявил в комментарии «Радио Свобода» председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. «Россия думает или делает вид, что так думает, что против нее готовятся какие-то провокации. Она обвиняет в этом Украину, мол, Украина хочет спровоцировать силовые действия на Донбассе. А Запад обвиняет Россию, что она ведет довольно агрессивную политику. И насколько я знаю, господин Лавров сказал, что отношения между Россией и Западом достигли дна. И что это все становится опасным », — сказал Кравчук. Он добавил, что «таким образом Россия сама нагнетает ситуацию, делает вид, что это не она стягивает войска и угрожает какой-то силовой действием». «Я думаю, что от России можно ожидать всего. Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из выполнения международных норм или правил поведения, определенные в цивилизованном мире, а действует по схеме — сила иметь верх », — продолжил глава украинской делегации в ТКГ. Он отметил, что «это особенно видно на примере Украины со времен создания независимого государства». «Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям», — подытожил он. На фоне обострения ситуации на Донбассе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшие действия по урегулированию ситуации с лидерами стран «нормандского формата». Зато в РФ заявили, что Путин не планирует разговора с Зеленским. 30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак отметил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Зеленский отреагировал на взимание российских войск к украинским границам и заявил, что Украина готова к провокациям врага. Главное управление разведки Минобороны 1 апреля сообщил, что РФ завершает подготовку комплекса мер по провокации украинских военных ответа на враждебные действия вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Россия может начать наступление вглубь территории Украины. На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии. В Кремле же заявили, что взимание российских войск к границе с Украиной "не имеет никого беспокоить». Мол, это такой ответ НАТО. 2 апреля в Офисе президента посоветовали странам НАТО, граничащие с Украиной, быть в состоянии боеготовности и напомнили, что Россия продолжает накапливать войска у украинской границы. В Кремле 2 апреля в заявили, что Россия примет «дополнительные меры» безопасности в случае возможного усиления войск НАТО вокруг Украины.